Вибухи у Київській області 9 листопада 2024 року

Робота ППО по дронах. Ілюстративне фото: УНІАН

Вибухи у Київській області чути прямо зараз, пізно ввечері 9 листопада. Причиною цього стали дрони, по яких працюють сили ППО.

Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

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Вибухи у Київській області 9 листопада

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні о 22:55.

У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Крім того, до людей звернулись із проханням не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на на 23:04 сигнал тривоги лунає у більшості областей України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вибухи у Київській області вже лунали сьогодні ввечері. В той момент теж працювала протиповітряна оборона, оскільки в регіоні були зафіксовані ворожі дрони.

Також ми писали, що пізно ввечері, близько 22:05 звук вибуху пролунав у Харкові. Ворог вкотре запустили керовані авіабомби.