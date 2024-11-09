Взрывы в Киевской области 9 ноября 2024 года

В Киевской области слышны взрывы — в чем причина
Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, поздно вечером 9 ноября. Причиной тому стали дроны, по которым работают силы ПВО.
Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).
Взрывы в Киевской области 9 ноября
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении в 22:55.
В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, к людям обратились с просьбой не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Где объявили воздушную тревогу
По состоянию на 23:04 сигнал тревоги раздается в большинстве областей Украины.
Напомним, что взрывы в Киевской области уже раздавались сегодня вечером. В тот момент тоже работала противовоздушная оборона, поскольку в регионе были зафиксированы вражеские дроны.
Также мы писали, что поздно вечером около 22:05 звук взрыва раздался в Харькове. Враг еще раз запустили управляемые авиабомбы.
Читайте Новини.LIVE!