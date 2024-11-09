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В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

9 ноября 2024 23:06
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Киевской области 9 ноября 2024 года
Работа ПВО по дронам. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, поздно вечером 9 ноября. Причиной тому стали дроны, по которым работают силы ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

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"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении в 22:55.

В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, к людям обратились с просьбой не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 23:04 сигнал тревоги раздается в большинстве областей Украины.

В Киевской области слышны взрывы — в чем причина - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что взрывы в Киевской области уже раздавались сегодня вечером. В тот момент тоже работала противовоздушная оборона, поскольку в регионе были зафиксированы вражеские дроны.

Также мы писали, что поздно вечером около 22:05 звук взрыва раздался в Харькове. Враг еще раз запустили управляемые авиабомбы.

 

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