Вибухи у Київській області 3 січня ввечері

Мобільна вогнева група відбиває дронову атаку. Фото: НГУ

Вибухи у Київській області чути прямо зараз, пізно ввечері 3 січня. Сили ППО збивають ворожі БпЛА.

Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні о 23:10.

Також українців закликали фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників, і не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — додали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:15 карта повітряних тривог виглядає таким чином. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни теж атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо були поранені. Крім того, пошкоджено будинки.

Також ми писали, що потужний вибух пролунав у Чернігові. Незадовго до цього було попередження про ймовірну балістичну атаку з Курської області.