Взрывы в Киевской области 3 января вечером

В Киевской области слышны взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, поздно вечером 3 января. Силы ПВО сбивают вражеские БпЛА.
Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.
Взрывы в Киевской области
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении в 23:10.
Також украинцев призвали фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в КОВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним, что сегодня утром россияне тоже атаковали Киевскую область дронами Киевскую. В результате атаки погиб один человек, еще четверо были ранены. Кроме того, повреждены дома.
Также мы писали, что мощный взрыв прогремел в Чернигове. Незадолго до этого было предупреждение о вероятной баллистической атаке из Курской области.
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