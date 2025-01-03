Взрывы в Киевской области 3 января вечером

Мобильная огневая группа отражает дроновую атаку. Фото: НГУ

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, поздно вечером 3 января. Силы ПВО сбивают вражеские БпЛА.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.

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Взрывы в Киевской области

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении в 23:10.

Також украинцев призвали фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — добавили в КОВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром россияне тоже атаковали Киевскую область дронами Киевскую. В результате атаки погиб один человек, еще четверо были ранены. Кроме того, повреждены дома.

Также мы писали, что мощный взрыв прогремел в Чернигове. Незадолго до этого было предупреждение о вероятной баллистической атаке из Курской области.