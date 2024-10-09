Вибухи у Київській області - збивають ворожі дрони

Сили ППО знищують ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Київській області було чути зараз в ніч проти 9 жовтня. Сили ППО збивають ворожі дрони, які запустила Росія.

Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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Вибухи у Київській області 9 жовтня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться у повідомленні о 03:18.

Також українців закликали дотримуватися інформаційної тиші, а саме — не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.

Перед цим, о 03:14, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з Черкаської області курсом на Київську летять ворожі дрони.

Зазначимо, що фактично в момент публікації новини в Київській області оголосили відбій тривоги, а військові повідомили відбій загрози застосування ударних БпЛА загалом по областях.

Водночас зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Нагадаємо, що вчора вдень армія РФ скинула на багатоповерхівку у Харкові КАБ. Внаслідок удару було відомо про як мінімум одного загиблого.

Також ми писали, що ввечері, 8 жовтня, вибухи пролунали у Полтавській області. В той момент ворог запустив ракети.