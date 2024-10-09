Взрывы в Киевской области — ПВО сбивают вражеские дроны

Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киевской области были слышны сейчас в ночь на 9 октября. Силы ПВО сбивают в этот момент вражеские дроны, запущенные Россией.

Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

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Взрывы в Киевской области 9 октября

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении в 03:18.

Также украинцев призвали соблюдать информационную тишину, а именно — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Перед этим в 03:14 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что из Черкасской области курсом на Киевскую летят вражеские дроны.

Отметим, что фактически в момент публикации новости в Киевской области объявили отбой тревоги, а военные сообщили об отбое угрозы применения ударных БпЛА в целом по областям.

В то же время сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Напомним, что вчера днем армия РФ сбросила на многоэтажку в Харькове КАБ. В результате удара было известно о как минимум одном погибшем.

Также мы писали, что вечером, 8 октября, взрывы прогремели в Полтавской области. В тот момент враг запустил ракеты.