У Китаї знову запровадили масочний режим — яка причина

Китайці в масках на вулиці. Фото: REUTERS

Китай повернув вимогу носити медичні маски в громадських місцях. До цього призвели нові штами COVID-19.

Про це повідомляє China in Focus.

Читайте також:

Китай повернувся до масочного режиму

Зазначається, що причиною масочного режиму в Китаї стала епідемія мікоплазмової пневмонії, що є наслідком нових штамів COVID-19. Зафіксували випадки захворюваності серед населення віком 15-59 років.

Таким чином ситуація продовжує ускладнюватись, навантажуючи систему охорони здоров'я, а кількість хворих продовжує зростати.

Також за недотримання вимог режиму буде відповідальність: з китайців стягуватимуть штрафи. У гіршому випадку можуть навіть арештувати на 10 діб.

Нагадаємо, що в Китаї виник спалах пневмонії та недіагностованих респіраторних захворювань серед дітей. Дитячі лікарні у багатьох містах, зокрема Пекіні, переповнені.

Також ми писали, що в Китаї довгі черги в педіатричних лікарнях, є стурбованість серед батьків, а лікарі кажуть, що хвиля захворюваності серйозніша, ніж у попередні роки.