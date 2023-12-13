У Китаї знову запровадили масочний режим — яка причина
Китай повернув вимогу носити медичні маски в громадських місцях. До цього призвели нові штами COVID-19.
Про це повідомляє China in Focus.
Китай повернувся до масочного режиму
Зазначається, що причиною масочного режиму в Китаї стала епідемія мікоплазмової пневмонії, що є наслідком нових штамів COVID-19. Зафіксували випадки захворюваності серед населення віком 15-59 років.
Таким чином ситуація продовжує ускладнюватись, навантажуючи систему охорони здоров'я, а кількість хворих продовжує зростати.
Також за недотримання вимог режиму буде відповідальність: з китайців стягуватимуть штрафи. У гіршому випадку можуть навіть арештувати на 10 діб.
Нагадаємо, що в Китаї виник спалах пневмонії та недіагностованих респіраторних захворювань серед дітей. Дитячі лікарні у багатьох містах, зокрема Пекіні, переповнені.
Також ми писали, що в Китаї довгі черги в педіатричних лікарнях, є стурбованість серед батьків, а лікарі кажуть, що хвиля захворюваності серйозніша, ніж у попередні роки.
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