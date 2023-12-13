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У Китаї знову запровадили масочний режим — яка причина

13 грудня 2023 00:03
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Інна Буряк
редактор
У Китаї знову запровадили масочний режим — яка причина
Китайці в масках на вулиці. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Китай повернув вимогу носити медичні маски в громадських місцях. До цього призвели нові штами COVID-19

Про це повідомляє China in Focus.

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Зазначається, що причиною масочного режиму в Китаї стала епідемія мікоплазмової пневмонії, що є наслідком нових штамів COVID-19. Зафіксували випадки захворюваності серед населення віком 15-59 років. 

Таким чином ситуація продовжує ускладнюватись, навантажуючи систему охорони здоров'я, а кількість хворих продовжує зростати.

Також за недотримання вимог режиму буде відповідальність: з китайців стягуватимуть штрафи. У гіршому випадку можуть навіть арештувати на 10 діб.

Нагадаємо, що в Китаї виник спалах пневмонії та недіагностованих респіраторних захворювань серед дітей. Дитячі лікарні у багатьох містах, зокрема Пекіні, переповнені.

Також ми писали, що в Китаї довгі черги в педіатричних лікарнях, є стурбованість серед батьків, а лікарі кажуть, що хвиля захворюваності серйозніша, ніж у попередні роки.

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