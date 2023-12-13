В Китае снова ввели масочный режим — какая причина
Китай вернул требование носить медицинские маски в общественных местах. К этому привели новые штаммы COVID-19.
Об этом сообщает China in Focus.
Китай вернулся к масочному режиму
Отмечается, что причиной масочного режима в Китае стала эпидемия микоплазменной пневмонии, являющаяся следствием новых штаммов COVID-19. Зафиксировали случаи заболеваемости среди населения 15-59 лет.
Таким образом, ситуация продолжает усложняться, нагружая систему здравоохранения, а количество больных продолжает расти.
Также за несоблюдение требований режима будет ответственность: с китайцев будут взиматься штрафы. В худшем случае, могут даже арестовать на 10 суток.
Напомним, что в Китае возникла вспышка пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний среди детей. Детские больницы во многих городах, в частности в Пекине, переполнены.
Также мы писали, что в Китае длинные очереди в педиатрических больницах, есть обеспокоенность среди родителей, а врачи говорят, что волна заболеваемости серьезнее, чем в предыдущие годы.
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