В Китае снова ввели масочный режим — какая причина

Китайцы в масках на улице. Фото: REUTERS

Китай вернул требование носить медицинские маски в общественных местах. К этому привели новые штаммы COVID-19.

Об этом сообщает China in Focus.

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Китай вернулся к масочному режиму

Отмечается, что причиной масочного режима в Китае стала эпидемия микоплазменной пневмонии, являющаяся следствием новых штаммов COVID-19. Зафиксировали случаи заболеваемости среди населения 15-59 лет.

Таким образом, ситуация продолжает усложняться, нагружая систему здравоохранения, а количество больных продолжает расти.

Также за несоблюдение требований режима будет ответственность: с китайцев будут взиматься штрафы. В худшем случае, могут даже арестовать на 10 суток.

Напомним, что в Китае возникла вспышка пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний среди детей. Детские больницы во многих городах, в частности в Пекине, переполнены.

Также мы писали, что в Китае длинные очереди в педиатрических больницах, есть обеспокоенность среди родителей, а врачи говорят, что волна заболеваемости серьезнее, чем в предыдущие годы.