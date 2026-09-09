Удар РФ по багатоповерхівці Києва 9 вересня: кількість поранених зросла

Наслідки російського обстрілу Києва 9 вересня. Фото: Нацполіція

Російські окупанти у середу, 9 вересня, пошкодили обстрілом девʼятиповерхівку в Дніпровському районі Києва. Внаслідок атаки загинула жінка. Крім того, кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед яких неповнолітні.

Про це повідомила пресслужбу поліції Києва, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва 9 вересня

На місці російського удару дроном працюють поліцейські, рятувальники ДСНС, медики та інші профільні служби.

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Нацполіція

Вогонь охопив приміщення з першого по четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку.

Наслідки російського обстрілу Києва 9 вересня. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка, а ще четверо осіб отримали поранення — 74-річна жінка, 69-річний чоловік, 16-річна дівчина та 15-річний хлопець. Водночас кількість потерпілих уточнюється.

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Як писали Новини.LIVE, Росія вдарила реактивним дроном по складу KIddsvit у Києві. На щастя, люди не постраждали. Водночас підприємство зазнало значних збитків.

Крім того, зранку 9 вересня російські окупанти вдарили по 24-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі Києві. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів.