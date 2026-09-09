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Главная Новости дня В Киеве возросло число раненых после удара по многоэтажному дому

В Киеве возросло число раненых после удара по многоэтажному дому

Ua ru
9 сентября 2026 20:06
Удар РФ по многоэтажному дому в Киеве 9 сентября: число раненых возросло
Последствия российского обстрела Киева 9 сентября. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в среду, 9 сентября, повредили обстрелом девятиэтажное здание в Днепровском районе Киева. В результате атаки погибла женщина. Кроме того, число пострадавших возросло до четырёх, среди которых есть несовершеннолетние.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева 9 сентября

На месте российского удара с помощью дрона работают полицейские, спасатели ГСЧС, медики и другие профильные службы.

Російський обстріл Дніпровського району Києва 9 вересня
Поврежденное многоэтажное здание в Киеве. Фото: Нацполиция

Огонь охватил помещения с первого по четвёртый этаж девятиэтажного дома.

Обстріл Києва 9 вересня
Последствия российского обстрела Киева 9 сентября. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, в результате обстрела погибла 70-летняя женщина, а ещё четверо человек получили ранения — 74-летняя женщина, 69-летний мужчина, 16-летняя девочка и 15-летний парень. В то же время количество пострадавших уточняется.

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Как писали Новини.LIVE, Россия нанесла удар реактивным дроном по складу KIddsvit в Киеве. К счастью, люди не пострадали. В то же время предприятие понесло значительные убытки.

Кроме того, утром 9 сентября российские оккупанты нанесли удар по 24-этажному жилому дому в Дарницком районе Киева. Попадание произошло на уровне 11-12 этажей.

Киев война убийство полиция обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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