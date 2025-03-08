У Києві шкідливий рівень забруднення повітря

Смог у Києві. Фото: Freepik

У Києві ввечері, 8 березні, фіксується шкідливий рівень забруднення повітря. Він може спричинити проблеми з диханням.

Про це повідомив SaveEcoBot у суботу ввечері, 8 березня.

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Карта якості повітря у Києві. Скриншот SaveEcoBot

Погіршення якості повітря у Києві

Увечері 8 березня у столиці спостерігається шкідливий рівень забруднення повітря.

Зазначається, що індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря — дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 22:00, 8 березня 2025 року дорівнює 113 — це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря.

Він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Зазначимо, що вранці 8 березня у КМДА повідомляли, що якість повітря у Києві залишається на високому рівні забрудненості. За даними Київської міської державної адміністрації, рівень забруднення досяг шкідливих показників, що може впливати на самопочуття мешканців.

Фахівці пояснюють, що основною причиною підвищеного рівня забруднення є масштабні пожежі в екосистемах Київської області та несприятливі метеорологічні умови. Низька швидкість вітру сприяє накопиченню шкідливих домішок у повітрі та їх утриманню у приземному шарі.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині фахівці закінчили ліквідацію наслідків російської атаки по укриттю над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.