В Киеве вредный уровень загрязнения воздуха

Смог в Киеве. Фото: Freepik

В Киеве вечером, 8 марта, фиксируется вредный уровень загрязнения воздуха. Он может вызвать проблемы с дыханием.

Об этом сообщил SaveEcoBot в субботу вечером, 8 марта.

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Карта качества воздуха в Киеве. Скриншот SaveEcoBot

Ухудшение качества воздуха в Киеве

Вечером 8 марта в столице наблюдается вредный уровень загрязнения воздуха.

Отмечается, что индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха — мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в городе Киев по состоянию на 22:00, 8 марта 2025 года равен 113 — это вредный уровень для чувствительных групп загрязнения атмосферного воздуха.

Он может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Отметим, что утром 8 марта в КГГА сообщали, что качество воздуха в Киеве остается на высоком уровне загрязненности. По данным Киевской городской государственной администрации, уровень загрязнения достиг вредных показателей, что может влиять на самочувствие жителей.

Специалисты объясняют, что основной причиной повышенного уровня загрязнения являются масштабные пожары в экосистемах Киевской области и неблагоприятные метеорологические условия. Низкая скорость ветра способствует накоплению вредных примесей в воздухе и их удержанию в приземном слое.

Напомним, что недавно на Киевщине специалисты закончили ликвидацию последствий российской атаки по укрытию над разрушенным энергоблоком ЧАЭС.