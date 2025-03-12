Полеглого воїна Легіону ГУР Домініка Абелена вшанували у Києві

У Києві вшанували воїна Легіону ГУР ритуальним танцем "Гака"
У столиці України відбулася церемонія поховання з воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом, який загинув у бою, захищаючи Україну від російської агресії. Домінік Абелен, який мав позивний "Толкієн", був 28-річним громадянином Нової Зеландії та представником корінного народу маорі. Його побратими виконали традиційний танець маорі під час церемонії прощання.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.
Що відомо про Домініка Абелена
На честь Домініка Абелена бойові побратими виконали традиційний воїнський танець маорі – "Гака", віддаючи шану його мужності та самопожертві. Історично цей танець використовувався маорійськими воїнами перед битвою, щоб налякати супротивника та продемонструвати силу дух або під час церемоній прощання з видатними особами, зокрема загиблими воїнами.
Домінік Абелен родом із міста Нельсон, він зростав у багатодітній родині, де завжди піклувався про своїх братів, сестер і племінників. Абелен мав значний військовий досвід. Він служив капралом Королівського новозеландського піхотного полку та брав участь у бойових операціях в Іраку. Чоловік обожнював подорожі, відвідав понад 60 країн світу, перш ніж приєднатися до боротьби України за свободу у 2022 році.
Він прибув до України, щоб стати частиною Легіону ГУР, спочатку працював військовим інструктором, а згодом приєднався до бойового підрозділу як кулеметник. 23 серпня 2022 року під час операції в районі Вугледара вів ближній бій, забезпечуючи побратимам вогневе прикриття. Був поранений і загинув, виконавши свій обов’язок до кінця.
Домінік Абелен був посмертно нагороджений відзнакою ГУР "Україна – понад усе" та медаллю "За бойові заслуги". Лише зараз його тіло вдалося повернути в Україну, щоб гідно вшанувати пам’ять воїна.
Нагадаємо, нещодавно у Києві попрощалися із американським бойовим медиком Ітаном Хертвіком.
Також в столиці поховали хореографа Володимира Ракова, який став на захист Батьківщини та загинув у боях.
Кияни також попрощалися із загиблим військовослужбовцем Василем Ратушним.
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