Полеглого воїна Легіону ГУР Домініка Абелена вшанували у Києві

Ритуальний танець "Гака". Фото: Головне управління розвідки

У столиці України відбулася церемонія поховання з воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом, який загинув у бою, захищаючи Україну від російської агресії. Домінік Абелен, який мав позивний "Толкієн", був 28-річним громадянином Нової Зеландії та представником корінного народу маорі. Його побратими виконали традиційний танець маорі під час церемонії прощання.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.

Читайте також:

Що відомо про Домініка Абелена

На честь Домініка Абелена бойові побратими виконали традиційний воїнський танець маорі – "Гака", віддаючи шану його мужності та самопожертві. Історично цей танець використовувався маорійськими воїнами перед битвою, щоб налякати супротивника та продемонструвати силу дух або під час церемоній прощання з видатними особами, зокрема загиблими воїнами.

Домінік Абелен родом із міста Нельсон, він зростав у багатодітній родині, де завжди піклувався про своїх братів, сестер і племінників. Абелен мав значний військовий досвід. Він служив капралом Королівського новозеландського піхотного полку та брав участь у бойових операціях в Іраку. Чоловік обожнював подорожі, відвідав понад 60 країн світу, перш ніж приєднатися до боротьби України за свободу у 2022 році.

Портрет Домініка Абелена. Фото: ГУР

Військові віддають шану загиблому побратиму. Фото: ГУР

Він прибув до України, щоб стати частиною Легіону ГУР, спочатку працював військовим інструктором, а згодом приєднався до бойового підрозділу як кулеметник. 23 серпня 2022 року під час операції в районі Вугледара вів ближній бій, забезпечуючи побратимам вогневе прикриття. Був поранений і загинув, виконавши свій обов’язок до кінця.

Похоронна процесія. Фото: ГУР

Домінік Абелен був посмертно нагороджений відзнакою ГУР "Україна – понад усе" та медаллю "За бойові заслуги". Лише зараз його тіло вдалося повернути в Україну, щоб гідно вшанувати пам’ять воїна.

Нагадаємо, нещодавно у Києві попрощалися із американським бойовим медиком Ітаном Хертвіком.

Також в столиці поховали хореографа Володимира Ракова, який став на захист Батьківщини та загинув у боях.

Кияни також попрощалися із загиблим військовослужбовцем Василем Ратушним.