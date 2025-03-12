Павшего воина Легиона ГУР Доминика Абелена почтили в Киеве

Ритуальный танец "Гака". Фото: Главное управление разведки

В столице Украины состоялась церемония погребения с воином Международного легиона ГУР МО Украины Домиником Абеленом, который погиб в бою, защищая Украину от российской агрессии. Доминик Абелен, который имел позывной "Толкиен", был 28-летним гражданином Новой Зеландии и представителем коренного народа маори. Его собратья исполнили традиционный танец маори во время церемонии прощания.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины.

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В честь Доминика Абелена боевые побратимы исполнили традиционный воинский танец маори — "Гака", отдавая дань уважения его мужеству и самопожертвованию. Исторически этот танец использовался маорийскими воинами перед битвой, чтобы напугать противника и продемонстрировать силу дух или во время церемоний прощания с выдающимися лицами, в частности погибшими воинами.

Доминик Абелен родом из города Нельсон, он рос в многодетной семье, где всегда заботился о своих братьях, сестрах и племянниках. Абелен имел значительный военный опыт. Он служил капралом Королевского новозеландского пехотного полка и участвовал в боевых операциях в Ираке. Мужчина обожал путешествия, посетил более 60 стран мира, прежде чем присоединиться к борьбе Украины за свободу в 2022 году.

Портрет Доминика Абелена. Фото: ГУР

Военные отдают дань уважения погибшему собрату. Фото: ГУР

Он прибыл в Украину, чтобы стать частью Легиона ГУР, сначала работал военным инструктором, а затем присоединился к боевому подразделению как пулеметчик. 23 августа 2022 года во время операции в районе Угледара вел ближний бой, обеспечивая собратьям огневое прикрытие. Был ранен и погиб, выполнив свой долг до конца.

Похоронная процессия. Фото: ГУР

Доминик Абелен был посмертно награжден знаком отличия ГУР "Украина — превыше всего" и медалью "За боевые заслуги". Только сейчас его тело удалось вернуть в Украину, чтобы достойно почтить память воина.

Напомним, недавно в Киеве попрощались с американским боевым медиком Итаном Хертвиком.

Также в столице похоронили хореографа Владимира Ракова, который стал на защиту Родины и погиб в боях.

Киевляне также попрощались с погибшим военнослужащим Василием Ратушным.