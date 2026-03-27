Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Києві вручили премії 100 лідерам-жінкам

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 17:55
Премія УП100: Сила Жінок - хто отримав номінації
Вручення премії "УП100: Сила Жінок". Фото: Українська правда

У Києві відбулось вручення премії "УП100: Сила Жінок". 100 лідерок України із різних сфер відзначили нагородами у номінаціях - захист, суспільство, освіта і наука, бізнес, політика і держуправління, креативні індустрії, культура та спорт.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Наймолодшою лауреаткою премії стала 8-річна Злата Верес, чемпіонка світу з бальних танців у своїй віковій категорії. А от найповажнішою - 89-річна Надія Знахаренко. Вона "трояндова" волонтерка із Херсона, яка доглядає за квітами у місті, що цілодобово знаходиться під російськими обстрілами. Надія особисто приїхала до Києва на вручення премії і її виступ із сцени Оперети розчулив усіх присутніх у залі. 

"Так гарно було у Херсоні, місто процвітало, люди працювали. Бо Херсон - то саме квітуче і солодке місто в Україні. Але коли прийшла оця нечисть, воно мене згубило. Як почалася війна, у березні я подивилася, що керівникам не до квітів, не до троянд. Вони займалися своєю справою. А я як подивилася, що воно потребує своїх ручечок, щоби радувало око", — відзначила жінка.

Темою цьогорічного заходу стала — "Коли квітує одна, ми квітуємо всі". Але загалом на заході обговорювали  емоційне, економічне та фізичне виснаження жінок, особливо на тлі війни. Проте торкнулися також і теми сили жінки.

Читайте також:
Вручення премії "УП100: Сила Жінок"
Вручення премії "УП100: Сила Жінок". Фото: УП

"Ми часто чуємо фразу, що за кожним сильним і успішним чоловіком стоїть сильна жінка. Але ми майже ніколи не ставимо інше важливе запитання — а хто стоїть за сильною жінкою? За жінкою дуже часто стоять інші жінки — ті, які підтримують, які підхоплюють, які іноді непомітно, але дуже точно допомагають нам ставати тими, ким ми є", — зауважила у святковій промові головна редакторка "Української Правди" Севгіль Мусаєва.

"УП100: Сила Жінок" — премія, що проводиться вже третій рік поспіль. ЇЇ мета - обрати та відзначити видатних українок, які  змінюють країну в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, 23 березня 2026 року в Києві відбулась одна з найважливіших подій ділового сезону — міжнародна премія BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Захід пройшов у Fairmont Grand Hotel Kyiv і зібрав представників вітчизняного бізнесу, культури та громадського сектору. 
 

Українська правда премія жінки
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації