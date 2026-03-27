Премія УП100: Сила Жінок - хто отримав номінації

Вручення премії "УП100: Сила Жінок". Фото: Українська правда

У Києві відбулось вручення премії "УП100: Сила Жінок". 100 лідерок України із різних сфер відзначили нагородами у номінаціях - захист, суспільство, освіта і наука, бізнес, політика і держуправління, креативні індустрії, культура та спорт.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Наймолодшою лауреаткою премії стала 8-річна Злата Верес, чемпіонка світу з бальних танців у своїй віковій категорії. А от найповажнішою - 89-річна Надія Знахаренко. Вона "трояндова" волонтерка із Херсона, яка доглядає за квітами у місті, що цілодобово знаходиться під російськими обстрілами. Надія особисто приїхала до Києва на вручення премії і її виступ із сцени Оперети розчулив усіх присутніх у залі.

"Так гарно було у Херсоні, місто процвітало, люди працювали. Бо Херсон - то саме квітуче і солодке місто в Україні. Але коли прийшла оця нечисть, воно мене згубило. Як почалася війна, у березні я подивилася, що керівникам не до квітів, не до троянд. Вони займалися своєю справою. А я як подивилася, що воно потребує своїх ручечок, щоби радувало око", — відзначила жінка.

Темою цьогорічного заходу стала — "Коли квітує одна, ми квітуємо всі". Але загалом на заході обговорювали емоційне, економічне та фізичне виснаження жінок, особливо на тлі війни. Проте торкнулися також і теми сили жінки.

"Ми часто чуємо фразу, що за кожним сильним і успішним чоловіком стоїть сильна жінка. Але ми майже ніколи не ставимо інше важливе запитання — а хто стоїть за сильною жінкою? За жінкою дуже часто стоять інші жінки — ті, які підтримують, які підхоплюють, які іноді непомітно, але дуже точно допомагають нам ставати тими, ким ми є", — зауважила у святковій промові головна редакторка "Української Правди" Севгіль Мусаєва.

"УП100: Сила Жінок" — премія, що проводиться вже третій рік поспіль. ЇЇ мета - обрати та відзначити видатних українок, які змінюють країну в умовах повномасштабної війни.

