Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киеве вручили премии 100 лидерам-женщинам

В Киеве вручили премии 100 лидерам-женщинам

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 17:55
Премия УП-100: Сила Женщин - кто получил номинации Украинская Правда
Вручение премии "УП100: Сила Женщин". Фото: Украинская правда

В Киеве состоялось вручение премии "УП100: Сила Женщин". 100 лидеров Украины из разных сфер отметили наградами в номинациях — защита, общество, образование и наука, бизнес, политика и госуправление, креативные индустрии, культура и спорт.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Самой молодой лауреаткой премии стала 8-летняя Злата Верес, чемпионка мира по бальным танцам в своей возрастной категории. А вот самой уважаемой — 89-летняя Надежда Знахаренко. Она "розовый" волонтер из Херсона, которая ухаживает за цветами в городе, который круглосуточно находится под российскими обстрелами. Надежда лично приехала в Киев на вручение премии и ее выступление со сцены Оперетты растрогал всех присутствующих в зале.

"Так хорошо было в Херсоне, город процветал, люди работали. Потому что Херсон — это самый цветущий и сладкий город в Украине. Но когда пришла эта нечисть, она меня погубила. Как началась война, в марте я посмотрела, что руководителям не до цветов, не до роз. Они занимались своим делом. А я как посмотрела, что оно нуждается в своих ручках, чтобы радовало глаз", — отметила женщина.

Темой нынешнего мероприятия стала — "Когда цветет одна, мы цветем все". Но в целом на мероприятии обсуждали эмоциональное, экономическое и физическое истощение женщин, особенно на фоне войны. Однако коснулись также и темы силы женщины.

Вручение премии "УП100: Сила Женщин". Фото: УП

"Мы часто слышим фразу, что за каждым сильным и успешным мужчиной стоит сильная женщина. Но мы почти никогда не задаем другой важный вопрос — а кто стоит за сильной женщиной? За женщиной очень часто стоят другие женщины — те, которые поддерживают, которые подхватывают, которые иногда незаметно, но очень точно помогают нам становиться теми, кем мы есть", — отметила в праздничной речи главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева.

"УП100: Сила Женщин" — премия, которая проводится уже третий год подряд. Ее цель — выбрать и отметить выдающихся украинок, которые меняют страну в условиях полномасштабной войны.

Напомним, 23 марта 2026 года в Киеве состоялось одно из важнейших событий делового сезона — международная премия BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Мероприятие прошло в Fairmont Grand Hotel Kyiv и собрало представителей отечественного бизнеса, культуры и общественного сектора.

Украинская правда премия женщины
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации