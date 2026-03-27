Вручение премии "УП100: Сила Женщин".

В Киеве состоялось вручение премии "УП100: Сила Женщин". 100 лидеров Украины из разных сфер отметили наградами в номинациях — защита, общество, образование и наука, бизнес, политика и госуправление, креативные индустрии, культура и спорт.

Самой молодой лауреаткой премии стала 8-летняя Злата Верес, чемпионка мира по бальным танцам в своей возрастной категории. А вот самой уважаемой — 89-летняя Надежда Знахаренко. Она "розовый" волонтер из Херсона, которая ухаживает за цветами в городе, который круглосуточно находится под российскими обстрелами. Надежда лично приехала в Киев на вручение премии и ее выступление со сцены Оперетты растрогал всех присутствующих в зале.

"Так хорошо было в Херсоне, город процветал, люди работали. Потому что Херсон — это самый цветущий и сладкий город в Украине. Но когда пришла эта нечисть, она меня погубила. Как началась война, в марте я посмотрела, что руководителям не до цветов, не до роз. Они занимались своим делом. А я как посмотрела, что оно нуждается в своих ручках, чтобы радовало глаз", — отметила женщина.

Темой нынешнего мероприятия стала — "Когда цветет одна, мы цветем все". Но в целом на мероприятии обсуждали эмоциональное, экономическое и физическое истощение женщин, особенно на фоне войны. Однако коснулись также и темы силы женщины.

Вручение премии "УП100: Сила Женщин". Фото: УП

"Мы часто слышим фразу, что за каждым сильным и успешным мужчиной стоит сильная женщина. Но мы почти никогда не задаем другой важный вопрос — а кто стоит за сильной женщиной? За женщиной очень часто стоят другие женщины — те, которые поддерживают, которые подхватывают, которые иногда незаметно, но очень точно помогают нам становиться теми, кем мы есть", — отметила в праздничной речи главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева.

"УП100: Сила Женщин" — премия, которая проводится уже третий год подряд. Ее цель — выбрать и отметить выдающихся украинок, которые меняют страну в условиях полномасштабной войны.

