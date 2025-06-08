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У Києві та низці областей оголошено тривогу

8 червня 2025 22:50
Євтушенко Аліна - редактор
Повітряна тривога по Україні — яка причина
Ракета та дрон у небі. Ілюстративне фото: espreso.tv
Євтушенко Аліна - редактор

У неділю, 8 червня, близько 22:45 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили по Україні безпілотники.

Про це інформують Новини.LIVE.

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У неділю пізно ввечері, 8 червня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза атаки БпЛА, адже росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Карта повітряних тривог

Карта тривог Україна
Карта повітряних тривог: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 8 червня російські загарбники знову масовано атакували південь України.

Також ми інформували, що ввечері 7 червня росіяни атакували Харків.

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