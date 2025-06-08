Повітряна тривога по Україні — яка причина

У Києві та низці областей оголошено тривогу
8 червня 2025 22:50
Ракета та дрон у небі. Ілюстративне фото: espreso.tv
У неділю, 8 червня, близько 22:45 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили по Україні безпілотники.
Про це інформують Новини.LIVE.
Реклама
Читайте також:
Повітряна тривога по Україні — що відомо
У неділю пізно ввечері, 8 червня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза атаки БпЛА, адже росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Карта повітряних тривог
Нагадаємо, що у ніч проти 8 червня російські загарбники знову масовано атакували південь України.
Також ми інформували, що ввечері 7 червня росіяни атакували Харків.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама