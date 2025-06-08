Воздушная тревога по Украине — какая причина

В Киеве и ряде областей объявлена тревога
8 июня 2025 22:50
Ракета и дрон в небе. Иллюстративное фото: espreso.tv
В воскресенье, 8 июня, около 22:45 в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Россияне запустили по Украине беспилотники.
Об этом информируют Новини.LIVE.
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Воздушная тревога по Украине — что известно
В воскресенье поздно вечером, 8 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Существует угроза атаки БпЛА, ведь россияне запустили по Украине "Шахеды".
Карта воздушных тревог
Напомним, что в ночь на 8 июня российские захватчики снова массированно атаковали юг Украины.
Также мы информировали, что вечером 7 июня россияне атаковали Харьков.
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