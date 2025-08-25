"Хорт. Перший характерник" - новий український фентезі-роман

Роман "Хорт. Перший характерник". Фото: Новини.LIVE

У Києві презентували роман "Хорт. Перший характерник", що відкриває нову сторінку в українському фентезі. Книга поєднує міфологію, магію та козацький дух, формуючи унікальний всесвіт для сучасного читача.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У столиці презентували фентезі-роман "Хорт. Перший характерник"

Авторка роману Ольга Навроцька та продюсер Алан Бадоєв, творці всесвіту "Хроніки Сили", розповіли про процес написання книги. Вони поділилися ідеєю створення історії про воїна, народженого для боротьби зі злом, та наголосили на важливості української міфології у сучасному мистецтві. Атмосферності презентації додав співак Олег "Фагот" Михайлюта, який зачитав уривки з твору.

"Ця книга — про українську силу, про магію, що живе в нашій культурі, і про козацький дух, який завжди надихає нас боротися", — зазначила письменниця Ольга Навроцька.

Презентація роману. Фото: Новини.LIVE

Роман став частиною фентезі-всесвіту "Хроніки Сили", що поєднує літературу, музику та візуальне мистецтво. Організатори підкреслили, що мета проєкту — популяризувати українську міфологію серед молоді та створити нову хвилю національного культурного фентезі. Подія у столиці зібрала шанувальників літератури, музики й мистецтва, які першими ознайомилися з новим романом.

Нагадаємо, що на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка відбувся вже третій міський книгообмін "Книжкова площа – 2025".

Раніше ми також інформували, що в Україні активно розвивається ринок аудіокниг. Хоча цей бізнес залишається відносно молодим, конкуренція між видавництвами та розробниками контенту постійно зростає.