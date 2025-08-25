Видео
Главная Новости дня В Киеве презентовали фэнтези-роман "Хорт. Первый характерник"

В Киеве презентовали фэнтези-роман "Хорт. Первый характерник"

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 22:31
"Хорт. Первый характерник" - новый украинский фэнтези-роман
Роман "Хорт. Первый характерник". Фото: Новини.LIVE

В Киеве презентовали роман "Хорт. Первый характерник", открывающий новую страницу в украинском фэнтези. Книга сочетает мифологию, магию и казацкий дух, формируя уникальную вселенную для современного читателя.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

В столице презентовали фэнтези-роман "Хорт. Первый характерник"

Автор романа Ольга Навроцкая и продюсер Алан Бадоев, создатели вселенной "Хроники Силы", рассказали о процессе написания книги. Они поделились идеей создания истории о воине, рожденном для борьбы со злом, и отметили важность украинской мифологии в современном искусстве. Атмосферности презентации добавил певец Олег "Фагот" Михайлюта, который зачитал отрывки из произведения.

"Эта книга — об украинской силе, о магии, живущей в нашей культуре, и о казацком духе, который всегда вдохновляет нас бороться", — отметила писательница Ольга Навроцкая.

У Києві презентували фентезі-роман "Хорт. Перший характерник" - фото 1
Презентация романа. Фото: Новини.LIVE

Роман стал частью фэнтези-вселенной "Хроники Силы", сочетающей литературу, музыку и визуальное искусство. Организаторы подчеркнули, что цель проекта — популяризировать украинскую мифологию среди молодежи и создать новую волну национального культурного фэнтези. Событие в столице собрало поклонников литературы, музыки и искусства, которые первыми ознакомились с новым романом.

Напомним, что на площади перед Львовским национальным университетом имени Ивана Франко состоялся уже третий городской книгообмен "Книжная площадь — 2025".

Ранее мы также информировали, что в Украине активно развивается рынок аудиокниг. Хотя этот бизнес остается относительно молодым, конкуренция между издательствами и разработчиками контента постоянно растет.

