"Хорт. Первый характерник" - новый украинский фэнтези-роман

Роман "Хорт. Первый характерник". Фото: Новини.LIVE

В Киеве презентовали роман "Хорт. Первый характерник", открывающий новую страницу в украинском фэнтези. Книга сочетает мифологию, магию и казацкий дух, формируя уникальную вселенную для современного читателя.

В столице презентовали фэнтези-роман "Хорт. Первый характерник"

Автор романа Ольга Навроцкая и продюсер Алан Бадоев, создатели вселенной "Хроники Силы", рассказали о процессе написания книги. Они поделились идеей создания истории о воине, рожденном для борьбы со злом, и отметили важность украинской мифологии в современном искусстве. Атмосферности презентации добавил певец Олег "Фагот" Михайлюта, который зачитал отрывки из произведения.

"Эта книга — об украинской силе, о магии, живущей в нашей культуре, и о казацком духе, который всегда вдохновляет нас бороться", — отметила писательница Ольга Навроцкая.

Презентация романа. Фото: Новини.LIVE

Роман стал частью фэнтези-вселенной "Хроники Силы", сочетающей литературу, музыку и визуальное искусство. Организаторы подчеркнули, что цель проекта — популяризировать украинскую мифологию среди молодежи и создать новую волну национального культурного фэнтези. Событие в столице собрало поклонников литературы, музыки и искусства, которые первыми ознакомились с новым романом.

