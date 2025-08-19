Росіяни запустили по Києву балістику і й столиці оголошено повітряну тривогу

Сили ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Відразу після закінчення переговорів у Білому домі між Трампом, Зеленським та лідерами ЄС, російські окупанти стали атакувати столиці. Зараз у Києві оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМДА.

Повідомлення КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, є загроза балістичного удару. Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів.

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 04:03 згідно з даними моніторингового порталу Ukrainealarm, загроза повітряних атак окупантів зафіксована у половині регіонів України. Помічено зліт тактичної авіації РФ.

Нагадаємо, 17 серпня уранці РФ атакувала "Шахедами" Харків. Удару багатоповерховий будинок, в якому загинула однорічна дитина.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 18 серпня лунали вибухи в Одесі. Місто атакували ударні БпЛА.