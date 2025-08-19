Росіяни запустили по Києву балістику і й столиці оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошено повітряну тривогу — що загрожує столиці
Відразу після закінчення переговорів у Білому домі між Трампом, Зеленським та лідерами ЄС, російські окупанти стали атакувати столиці. Зараз у Києві оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє КМДА.
Чим ворог атакує Київ
Згідно з повідомленням, є загроза балістичного удару. Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів.
Ситуація з повітряними тривогами в Україні
На 04:03 згідно з даними моніторингового порталу Ukrainealarm, загроза повітряних атак окупантів зафіксована у половині регіонів України. Помічено зліт тактичної авіації РФ.
Нагадаємо, 17 серпня уранці РФ атакувала "Шахедами" Харків. Удару багатоповерховий будинок, в якому загинула однорічна дитина.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 18 серпня лунали вибухи в Одесі. Місто атакували ударні БпЛА.
