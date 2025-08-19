Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Києві оголошено повітряну тривогу — що загрожує столиці

У Києві оголошено повітряну тривогу — що загрожує столиці

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 03:28
Росіяни запустили по Києву балістику і й столиці оголошено повітряну тривогу
Сили ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Відразу після закінчення переговорів у Білому домі між Трампом, Зеленським та лідерами ЄС, російські окупанти стали атакувати столиці. Зараз у Києві оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляє КМДА.

Реклама
Читайте також:

Чим ворог атакує Київ

У Києві оголошено повітряну тривогу — що загрожує столиці - фото 1
Повідомлення КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, є загроза балістичного удару. Влада столиці закликає мешканців прямувати до укриттів.

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

У Києві оголошено повітряну тривогу — що загрожує столиці - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 04:03 згідно з даними моніторингового порталу Ukrainealarm, загроза повітряних атак окупантів зафіксована у половині регіонів України. Помічено зліт тактичної авіації РФ.

Нагадаємо, 17 серпня уранці РФ атакувала "Шахедами" Харків. Удару багатоповерховий будинок, в якому загинула однорічна дитина.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 18 серпня лунали вибухи в Одесі. Місто атакували ударні БпЛА.

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації