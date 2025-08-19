Россияне запустили по Киеву баллистику и и столице объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает столице
Сразу после окончания переговоров в Белом доме между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС, российские оккупанты стали атаковать столицу. Сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА.
Чем враг атакует Киев
Согласно сообщению, есть угроза баллистического удара. Власти столицы призывают жителей направляться в укрытия.
Ситуация с воздушными тревогами в Украине
На 04:03 согласно данным мониторингового портала Ukrainealarm, угроза воздушных атак оккупантов зафиксирована в половине регионов Украины. Замечен взлет тактической авиации РФ.
Напомним, 17 августа утром РФ атаковала "Шахедами" Харьков. Удара многоэтажный дом, в котором погиб годовалый ребенок.
Также мы сообщали, что в ночь на 18 августа раздавались взрывы в Одессе. Город атаковали ударные БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!