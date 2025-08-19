Видео
Главная Новости дня В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает столице

В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает столице

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 03:28
Россияне запустили по Киеву баллистику и и столице объявлена воздушная тревога
Силы ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сразу после окончания переговоров в Белом доме между Трампом, Зеленским и лидерами ЕС, российские оккупанты стали атаковать столицу. Сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА.

Чем враг атакует Киев

В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает столице - фото 1
Сообщение КГГА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, есть угроза баллистического удара. Власти столицы призывают жителей направляться в укрытия.

Ситуация с воздушными тревогами в Украине

В Киеве объявлена воздушная тревога — что угрожает столице - фото 2
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

На 04:03 согласно данным мониторингового портала Ukrainealarm, угроза воздушных атак оккупантов зафиксирована в половине регионов Украины. Замечен взлет тактической авиации РФ.

Напомним, 17 августа утром РФ атаковала "Шахедами" Харьков. Удара многоэтажный дом, в котором погиб годовалый ребенок.

Также мы сообщали, что в ночь на 18 августа раздавались взрывы в Одессе. Город атаковали ударные БпЛА.

Киев ПВО воздушная тревога война в Украине балистическая атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
