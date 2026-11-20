Люди на вулиці. Фото ілюстративні: "Вечірній Київ"

У суботу, 21 листопада, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Синоптики прогнозують відносно теплу для кінця осені погоду: температура повітря у столиці становитиме +5…+7 °C, тоді як в області стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні. Фото: скриншот

Погода в Києві та області 21 листопада

За прогнозом синоптиків, у ніч на суботу істотних опадів у столичному регіоні не очікується.

Водночас удень можливий невеликий дощ, тому жителям Києва та області варто врахувати ймовірність опадів під час планування прогулянок і поїздок.

Вітер переважатиме західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

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Температура повітря на Київщині протягом ночі та дня коливатиметься в межах +2…+7 °C.

У самому Києві температурні показники будуть дещо вищими: від +5 до +7 °C як уночі, так і в день. Попри хмарність, синоптики прогнозують періодичні прояснення.

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