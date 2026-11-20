В Киеве ожидается дождь: прогноз погоды на завтра
В субботу, 21 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, а днем местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют относительно теплую для конца осени погоду: температура воздуха в столице составит +5…+7 °C, тогда как в области столбики термометров покажут от +2 до +7 °C.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 21 ноября
По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу существенных осадков в столичном регионе не ожидается.
В то же время днем возможен небольшой дождь, поэтому жителям Киева и области стоит учитывать вероятность осадков при планировании прогулок и поездок.
Ветер будет преимущественно западного направления со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в Киевской области в течение ночи и дня будет колебаться в пределах +2…+7 °C.
В самом Киеве температурные показатели будут несколько выше: от +5 до +7 °C как ночью, так и днем. Несмотря на облачность, синоптики прогнозируют периодические прояснения.
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