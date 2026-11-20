Люди на улице. Фотографии приведены в качестве иллюстраций: «Вечерний Киев»

В субботу, 21 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, а днем местами пройдет небольшой дождь. Синоптики прогнозируют относительно теплую для конца осени погоду: температура воздуха в столице составит +5…+7 °C, тогда как в области столбики термометров покажут от +2 до +7 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине. Фото: скриншот

Погода в Киеве и области 21 ноября

По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу существенных осадков в столичном регионе не ожидается.

В то же время днем возможен небольшой дождь, поэтому жителям Киева и области стоит учитывать вероятность осадков при планировании прогулок и поездок.

Ветер будет преимущественно западного направления со скоростью 7–12 м/с.

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Температура воздуха в Киевской области в течение ночи и дня будет колебаться в пределах +2…+7 °C.

В самом Киеве температурные показатели будут несколько выше: от +5 до +7 °C как ночью, так и днем. Несмотря на облачность, синоптики прогнозируют периодические прояснения.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в Киеве из-за российской атаки осложнилось движение между левым и правым берегами Днепра. После повреждения Подольско-Воскресенского мостового перехода движение транспорта в направлении правого берега перекрыли, а на Южном мосту ввели весовые ограничения.

Также Новини.LIVE писал, что бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий впервые принял участие в заседании Высшего антикоррупционного суда по делу "Чистый город". Обвиняемый, который находится в Вене, принял участие в подготовительном слушании по видеосвязи.