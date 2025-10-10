Алла Шлапак виступає за автоматичні штрафи за незаконні паркування і такий проєкт Київрада розгляне найближчим часом

Паркування автомобілів. Ілюстративне фото: УНІАН

Депутатка Київради Алла Шлапак висловила свою підтримку запровадженню системи автоматичних штрафів за порушення правил паркування. На її думку — це цілком європейський підхід.

Таку думку вона висловила кореспондентці Новини.LIVE в кулуарах сесії Київради.

Реклама

Читайте також:

Чому автоштрафування є гарною ідеєю

Депутатка назвала таку ініціативу європейською практикою, яка сприятиме упорядкуванню паркування в столиці.

Реклама

"Як водійка, яка дотримується правил дорожнього руху та активно користується додатком "Київ Цифровий"", — каже Шлапак.

Вона вважає автоматичне штрафування справедливим механізмом для забезпечення бюджетної дисципліни серед порушників.

Реклама

Проєкт ще не виносився на голосування Київради, проте його планують розглянути в найближчі строки.

Нагадаємо, у Київраді зареєстрували проєкт рішення про відставку мера Віталія Кличка. Ініціативу висунув міський депутат Андрій Вітренко.

Також Київрада проголосувала за виділення коштів на облаштування в столиці модульних укриттів. Цього року на укриття спрямують 500 мільйонів гривень, а в наступному — ще 1 мільярд.