Алла Шлапак виступає за автоматичні штрафи за незаконні паркування і такий проєкт Київрада розгляне найближчим часом

У Києві хочуть автоматично штрафувати за порушення паркування
Депутатка Київради Алла Шлапак висловила свою підтримку запровадженню системи автоматичних штрафів за порушення правил паркування. На її думку — це цілком європейський підхід.
Таку думку вона висловила кореспондентці Новини.LIVE в кулуарах сесії Київради.
Чому автоштрафування є гарною ідеєю
Депутатка назвала таку ініціативу європейською практикою, яка сприятиме упорядкуванню паркування в столиці.
"Як водійка, яка дотримується правил дорожнього руху та активно користується додатком "Київ Цифровий"", — каже Шлапак.
Вона вважає автоматичне штрафування справедливим механізмом для забезпечення бюджетної дисципліни серед порушників.
Проєкт ще не виносився на голосування Київради, проте його планують розглянути в найближчі строки.
Нагадаємо, у Київраді зареєстрували проєкт рішення про відставку мера Віталія Кличка. Ініціативу висунув міський депутат Андрій Вітренко.
Також Київрада проголосувала за виділення коштів на облаштування в столиці модульних укриттів. Цього року на укриття спрямують 500 мільйонів гривень, а в наступному — ще 1 мільярд.
