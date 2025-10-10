Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Києві хочуть автоматично штрафувати за порушення паркування

У Києві хочуть автоматично штрафувати за порушення паркування

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 05:21
Алла Шлапак виступає за автоматичні штрафи за незаконні паркування і такий проєкт Київрада розгляне найближчим часом
Паркування автомобілів. Ілюстративне фото: УНІАН

Депутатка Київради Алла Шлапак висловила свою підтримку запровадженню системи автоматичних штрафів за порушення правил паркування. На її думку — це цілком європейський підхід.

Таку думку вона висловила кореспондентці Новини.LIVE в кулуарах сесії Київради.

Реклама
Читайте також:

Чому автоштрафування є гарною ідеєю

Депутатка назвала таку ініціативу європейською практикою, яка сприятиме упорядкуванню паркування в столиці.

Реклама

"Як водійка, яка дотримується правил дорожнього руху та активно користується додатком "Київ Цифровий"", — каже Шлапак.

Вона вважає автоматичне штрафування справедливим механізмом для забезпечення бюджетної дисципліни серед порушників.

Реклама

Проєкт ще не виносився на голосування Київради, проте його планують розглянути в найближчі строки.

Нагадаємо, у Київраді зареєстрували проєкт рішення про відставку мера Віталія Кличка. Ініціативу висунув міський депутат Андрій Вітренко.

Також Київрада проголосувала за виділення коштів на облаштування в столиці модульних укриттів. Цього року на укриття спрямують 500 мільйонів гривень, а в наступному —  ще 1 мільярд.

Київ парковка штрафи місцеві депутати проєкт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації