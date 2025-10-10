Алла Шлапак выступает за автоматические штрафы за незаконные парковки и такой проект Киевсовет рассмотрит в ближайшее время

Парковка автомобилей. Иллюстративное фото: УНИАН

Депутат Киевсовета Алла Шлапак выразила свою поддержку введению системы автоматических штрафов за нарушение правил парковки. По ее мнению — это вполне европейский подход.

Такое мнение она высказала корреспонденту Новини.LIVE в кулуарах сессии Киевсовета.

Почему автоштрафование является хорошей идеей

Депутат назвала такую инициативу европейской практикой, которая будет способствовать упорядочению парковки в столице.

"Как водитель, которая соблюдает правила дорожного движения и активно пользуется приложением "Киев Цифровой"",— говорит Шлапак.

Она считает автоматическое штрафование справедливым механизмом для обеспечения бюджетной дисциплины среди нарушителей.

Проект еще не выносился на голосование Киевсовета, однако его планируют рассмотреть в ближайшие сроки.

Напомним, в Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра Виталия Кличко. Инициативу выдвинул городской депутат Андрей Витренко.

Также Киевсовет проголосовал за выделение средств на обустройство в столице модульных укрытий. В этом году на укрытие направят 500 миллионов гривен, а в следующем — еще 1 миллиард.