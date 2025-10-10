Алла Шлапак выступает за автоматические штрафы за незаконные парковки и такой проект Киевсовет рассмотрит в ближайшее время

В Киеве хотят автоматически штрафовать за нарушение парковки
Депутат Киевсовета Алла Шлапак выразила свою поддержку введению системы автоматических штрафов за нарушение правил парковки. По ее мнению — это вполне европейский подход.
Такое мнение она высказала корреспонденту Новини.LIVE в кулуарах сессии Киевсовета.
Почему автоштрафование является хорошей идеей
Депутат назвала такую инициативу европейской практикой, которая будет способствовать упорядочению парковки в столице.
"Как водитель, которая соблюдает правила дорожного движения и активно пользуется приложением "Киев Цифровой"",— говорит Шлапак.
Она считает автоматическое штрафование справедливым механизмом для обеспечения бюджетной дисциплины среди нарушителей.
Проект еще не выносился на голосование Киевсовета, однако его планируют рассмотреть в ближайшие сроки.
Напомним, в Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра Виталия Кличко. Инициативу выдвинул городской депутат Андрей Витренко.
Также Киевсовет проголосовал за выделение средств на обустройство в столице модульных укрытий. В этом году на укрытие направят 500 миллионов гривен, а в следующем — еще 1 миллиард.
