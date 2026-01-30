Поліція перевіряє інформацію про мінування в Києві Харкові та Львові

Вибухотехніки. Фото: Нацполіція України

У Києві правоохоронці перевіряють повідомлення про ймовірне мінування низки об'єктів після надходження анонімних погроз. Зокрема невідома особа заявляє про нібито закладену вибухівку в адміністративних будівлях, установах силового блоку, навчальних закладах, підприємствах, медіа та дипломатичних представництвах.

Про це стало відомо із листа, який надійшов і до редакції Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Поліція перевіряє інформацію про замінування низки установ

У повідомленні невідомий автор стверджує, що вибухові пристрої начебто встановлені з таймерами та погрожує масовими жертвами серед цивільного населення.

Також у листі містяться бездоказові звинувачення на адресу установ і організацій, яким було надіслано погрози. Автор пов'язує свої заяви з нібито розкраданням коштів, призначених для Збройних сил України.

Повідомлення від аноніма. Фото: Новини.LIVE

Анонім запевняє, що бомби закладені у спеціальні коробки, які нібито неможливо відстежити під час обшуку, а вибухові пристрої мають почати вибухати з 30 по 31 січня включно у різний час у Харкові, Києві та Львові.

Після надходження інформації про можливе мінування до перевірки залучили поліцію. У правоохоронних органах повідомили, що сьогодні отримали повідомлення про замінування ряду державних установ, навчальних закладів і підприємств у столиці. Усі зазначені адреси перевіряються в установленому порядку.

Повідомлення від поліції. Фото: скриншот

У поліції наголошують, що подібні повідомлення часто є елементом інформаційного тиску або черговою інформаційною атакою ворога. Водночас кожен такий сигнал розглядається максимально серйозно. До роботи залучені вибухотехніки та кінологи, які ретельно обстежують об'єкти.

Правоохоронці закликають громадян зберігати спокій і дотримуватися порядку. У разі виявлення підозрілих предметів киян просять негайно звертатися до поліції за номером 102

Нагадаємо, у судовій практиці України є низка випадків, коли псевдомінерів притягали до покарання. Так нещодавно засудили мешканця Хмельницького.

Також СБУ нещодавно знешкодила трьох одеситів, які готували теракти у місті.