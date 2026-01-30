Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киеве аноним "заминировал" ряд зданий — что говорят в полиции

В Киеве аноним "заминировал" ряд зданий — что говорят в полиции

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 12:40
Полиция проверяет информацию о минировании в Киеве Харькове и Львове
Взрывотехники. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве правоохранители проверяют сообщения о вероятном минировании ряда объектов после поступления анонимных угроз. В частности неизвестный заявляет о якобы заложенной взрывчатке в административных зданиях, учреждениях силового блока, учебных заведениях, предприятиях, медиа и дипломатических представительствах.

Об этом стало известно из письма, которое поступило и в редакцию Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Полиция проверяет информацию о заминировании ряда учреждений

В сообщении неизвестный автор утверждает, что взрывные устройства якобы установлены с таймерами и угрожает массовыми жертвами среди гражданского населения.

Также в письме содержатся бездоказательные обвинения в адрес учреждений и организаций, которым были направлены угрозы. Автор связывает свои заявления с якобы хищением средств, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

null
Сообщение от анонима. Фото: Новини.LIVE

Аноним уверяет, что бомбы заложены в специальные коробки, которые якобы невозможно отследить во время обыска, а взрывные устройства должны начать взрываться с 30 по 31 января включительно в разное время в Харькове, Киеве и Львове.

После поступления информации о возможном минировании к проверке привлекли полицию. В правоохранительных органах сообщили, что сегодня получили сообщение о заминировании ряда государственных учреждений, учебных заведений и предприятий в столице. Все указанные адреса проверяются в установленном порядке.

null
Сообщение от полиции. Фото: скриншот

В полиции отмечают, что подобные сообщения часто являются элементом информационного давления или очередной информационной атакой врага. В то же время каждый такой сигнал рассматривается максимально серьезно. К работе привлечены взрывотехники и кинологи, которые тщательно обследуют объекты.

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать порядок. В случае обнаружения подозрительных предметов киевлян просят немедленно обращаться в полицию по номеру 102

Напомним, в судебной практике Украины есть ряд случаев, когда псевдоминеров привлекали к наказанию. Так недавно осудили жителя Хмельницкого.

Также СБУ недавно обезвредила трех одесситов, которые готовили теракты в городе.

теракт Киев Харьков минирование Львов полиция угрозы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации