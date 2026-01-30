Полиция проверяет информацию о минировании в Киеве Харькове и Львове

Взрывотехники. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве правоохранители проверяют сообщения о вероятном минировании ряда объектов после поступления анонимных угроз. В частности неизвестный заявляет о якобы заложенной взрывчатке в административных зданиях, учреждениях силового блока, учебных заведениях, предприятиях, медиа и дипломатических представительствах.

Об этом стало известно из письма, которое поступило и в редакцию Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Полиция проверяет информацию о заминировании ряда учреждений

В сообщении неизвестный автор утверждает, что взрывные устройства якобы установлены с таймерами и угрожает массовыми жертвами среди гражданского населения.

Также в письме содержатся бездоказательные обвинения в адрес учреждений и организаций, которым были направлены угрозы. Автор связывает свои заявления с якобы хищением средств, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Сообщение от анонима. Фото: Новини.LIVE

Аноним уверяет, что бомбы заложены в специальные коробки, которые якобы невозможно отследить во время обыска, а взрывные устройства должны начать взрываться с 30 по 31 января включительно в разное время в Харькове, Киеве и Львове.

После поступления информации о возможном минировании к проверке привлекли полицию. В правоохранительных органах сообщили, что сегодня получили сообщение о заминировании ряда государственных учреждений, учебных заведений и предприятий в столице. Все указанные адреса проверяются в установленном порядке.

Сообщение от полиции. Фото: скриншот

В полиции отмечают, что подобные сообщения часто являются элементом информационного давления или очередной информационной атакой врага. В то же время каждый такой сигнал рассматривается максимально серьезно. К работе привлечены взрывотехники и кинологи, которые тщательно обследуют объекты.

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие и соблюдать порядок. В случае обнаружения подозрительных предметов киевлян просят немедленно обращаться в полицию по номеру 102

Напомним, в судебной практике Украины есть ряд случаев, когда псевдоминеров привлекали к наказанию. Так недавно осудили жителя Хмельницкого.

Также СБУ недавно обезвредила трех одесситов, которые готовили теракты в городе.