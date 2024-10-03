У Хмельницькій області судили військового за дезертирство — як його покарали

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Хмельницькій області судили військового, який втік з частини. Його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Зазначається, що чоловіка призвали на військову службу 20 червня 2022 року, і того ж дня його включили до особового складу однієї з військових частин.

Всього через декілька місяців, 13 вересня, військовослужбовець самовільно залишив військову частину та повернувся до свого дому в Шепетівку, що на Хмельниччині. Відомо, що його виявили та затримали майже через рік — 8 вересня 2023 року.

Що вирішив суд

На суді чоловік повністю визнав свою провину і щиро розкаявся. Він пояснив, що залишив службу через загострення шкірної хвороби, яке спричинили погані умови проживання. За словами військовослужбовця, він не міг отримати належне лікування під час служби, тому вирішив утекти. Майже рік він проживав у своєму будинку, а іноді — у друзів.

Суд оцінив вчинок обвинуваченого як такий, що знижує рівень військової дисципліни та бойову готовність ЗСУ. Повідомляється, що з моменту затримання військовий весь час перебуває під вартою.

Суд визнав солдата винним у дезертирстві та призначив йому п’ять років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві військовозобов'язаний прийшов до ТЦК оновлювати свої дані, але йому призначили штраф. Чоловік оскаржив це рішення, а суд заявив, що обов'язок військовозобов`язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику, попередньо доведеного до відома військовозобов`язаного.

Також у Полтавській області чоловік через суд домігся скасування штрафу в розмірі 17 тис. грн, накладеного місцевим територіальним центром комплектування і соціальної підтримки через неявку за повісткою. При цьому він її не отримував.