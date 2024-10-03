В Хмельницкой области судили военного за дезертирство — как его наказали

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Хмельницкой области судили военного, который сбежал из части. Его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Отмечается, что мужчина был призван на военную службу 20 июня 2022 года, и в тот же день его включили в личный состав одной из воинских частей.

Всего через несколько месяцев, 13 сентября, военнослужащий самовольно покинул воинскую часть и вернулся в свой дом в Шепетовку на Хмельнитчине. Известно, что он был обнаружен и задержан почти через год — 8 сентября 2023 года.

Что решил суд

На суде мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что оставил службу из-за обострения кожной болезни, которое вызвали плохие условия проживания. По словам военнослужащего, он не мог получить надлежащее лечение во время службы, поэтому решил сбежать. Почти год он проживал в своем доме, а иногда — у друзей.

Суд оценил поступок обвиняемого как снижающий уровень военной дисциплины и боевую готовность ВСУ. Сообщается, что с момента задержания военный все время находится под стражей.

Суд признал солдата виновным в дезертирстве и назначил ему пять лет заключения.

Напомним, в Киеве военнообязанный пришел в ТЦК обновлять свои данные, но ему назначили штраф. Мужчина обжаловал это решение, а суд заявил, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до сведения военнообязанного.

Также в Полтавской области мужчина через суд добился отмены штрафа в размере 17 тыс. грн, наложенного местным территориальным центром комплектования и социальной поддержки из-за неявки по повестке. При этом он ее не получал.