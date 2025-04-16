У Херсоні росіяни вбили чоловіка просто на вулиці

Зруйнований будинок в Херсоні. Фото ілюстративне: REUTERS/Валентин Огіренко

У середу вранці, 16 квітня, внаслідок чергової атаки російської армії по Херсону загинув місцевий житель. Загиблий в момент атаки перебував на вулиці.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Трагедія сталася близько 06:30 у Центральному районі міста. Чоловік перебував просто неба у момент обстрілу й отримав травми, несумісні з життям.

На місці працюють правоохоронці та експерти. Особу загиблого ще не встановлено, відомо лише, що це чоловік середнього віку.

Херсонська область регулярно потерпає від ворожих атак після деокупації обласного центру — російська армія цілить по житлових кварталах, цивільній інфраструктурі та громадянах.

Нагадаємо, кілька днів тому російська армія вдарила з артилерії по Херсону — загинула жінка, у місті зафіксували руйнування.

Також кілька днів тому внаслідок російської атаки по Херсону вагітна жінка із дворічним сином опинились під завалами будинку.