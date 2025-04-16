В Херсоне россияне убили мужчину прямо на улице

В Херсоне погиб мужчина от утреннего российского обстрела
В среду утром, 16 апреля, в результате очередной атаки российской армии по Херсону погиб местный житель. Погибший в момент атаки находился на улице.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
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Трагедия произошла около 06:30 в Центральном районе города. Мужчина находился под открытым небом в момент обстрела и получил травмы, несовместимые с жизнью.
На месте работают правоохранители и эксперты. Личность погибшего еще не установлена, известно лишь, что это мужчина среднего возраста.
Херсонская область регулярно страдает от вражеских атак после деоккупации областного центра — российская армия целится по жилым кварталам, гражданской инфраструктуре и гражданам.
Напомним, несколько дней назад российская армия ударила из артиллерии по Херсону — погибла женщина, в городе зафиксировали разрушения.
Также несколько дней назад в результате российской атаки по Херсону беременная женщина с двухлетним сыном оказались под завалами дома.
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