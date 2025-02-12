У Херсоні пролунав гучний вибух 12 лютого

У Херсоні пролунав вибух
У Херсоні зранку у середу, 12 лютого, пролунав потужний вибух. Натомість в області не проголошували повітряну тривогу.
Про вибух повідомили кореспонденти "Суспільне".
Вибух в Херсоні 12 лютого
Вибух пролунав в Херсоні близько о 07:50. Попри це, у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу.
Станом на 07:55 карта повітряних тривог мала такий вигляд:
Також Повітряні сили ЗСУ не попереджали про підліт ворожих повітряних цілей на територію Херсонської області.
Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань пояснив, чому херсонці масово виїжджають з домівок та які райони Херсона дуже небезпечні.
Тим часом у Києві триває ліквідація наслідків масштабної атаки з боку Росії. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.
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