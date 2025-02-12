У Херсоні пролунав гучний вибух 12 лютого

Вибух у небі. Фото ілюстративне: Pixabay

У Херсоні зранку у середу, 12 лютого, пролунав потужний вибух. Натомість в області не проголошували повітряну тривогу.

Про вибух повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Вибух в Херсоні 12 лютого

Вибух пролунав в Херсоні близько о 07:50. Попри це, у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу.

Станом на 07:55 карта повітряних тривог мала такий вигляд:

Карта повітряних тривог 12 лютого о 07:55. Фото: скриншот

Також Повітряні сили ЗСУ не попереджали про підліт ворожих повітряних цілей на територію Херсонської області.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань пояснив, чому херсонці масово виїжджають з домівок та які райони Херсона дуже небезпечні.

Тим часом у Києві триває ліквідація наслідків масштабної атаки з боку Росії. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.