В Херсоне прогремел громкий взрыв 12 февраля

Взрыв в небе. Фото иллюстративное: Pixabay

В Херсоне утром в среду, 12 февраля, прогремел мощный взрыв. Зато в области не провозглашали воздушную тревогу.

О взрыве сообщили корреспонденты "Суспільне".

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Взрыв в Херсоне 12 февраля

Взрыв прогремел в Херсоне около 07:50. Несмотря на это, в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

По состоянию на 07:55 карта воздушных тревог выглядела так:

Карта воздушных тревог 12 февраля в 07:55. Фото: скриншот

Также Воздушные силы ВСУ не предупреждали о подлете вражеских воздушных целей на территорию Херсонской области.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань объяснил, почему херсонцы массово выезжают из домов и какие районы Херсона очень опасны.

Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий масштабной атаки со стороны России. В результате удара есть погибший и пострадавшие.