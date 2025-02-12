В Херсоне прогремел громкий взрыв 12 февраля

В Херсоне прогремел взрыв
В Херсоне утром в среду, 12 февраля, прогремел мощный взрыв. Зато в области не провозглашали воздушную тревогу.
О взрыве сообщили корреспонденты "Суспільне".
Взрыв в Херсоне 12 февраля
Взрыв прогремел в Херсоне около 07:50. Несмотря на это, в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.
По состоянию на 07:55 карта воздушных тревог выглядела так:
Также Воздушные силы ВСУ не предупреждали о подлете вражеских воздушных целей на территорию Херсонской области.
Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань объяснил, почему херсонцы массово выезжают из домов и какие районы Херсона очень опасны.
Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий масштабной атаки со стороны России. В результате удара есть погибший и пострадавшие.
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