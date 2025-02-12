Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Херсоне прогремел взрыв arrow

В Херсоне прогремел взрыв

12 февраля 2025 08:09
Анастасия Постоенко - Редактор
В Херсоне прогремел громкий взрыв 12 февраля
Взрыв в небе. Фото иллюстративное: Pixabay
Анастасия Постоенко - Редактор

В Херсоне утром в среду, 12 февраля, прогремел мощный взрыв. Зато в области не провозглашали воздушную тревогу.

О взрыве сообщили корреспонденты "Суспільне".

Читайте также:

Взрыв в Херсоне 12 февраля

Взрыв прогремел в Херсоне около 07:50. Несмотря на это, в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

По состоянию на 07:55 карта воздушных тревог выглядела так:

null
Карта воздушных тревог 12 февраля в 07:55. Фото: скриншот

Также Воздушные силы ВСУ не предупреждали о подлете вражеских воздушных целей на территорию Херсонской области.

null
Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань объяснил, почему херсонцы массово выезжают из домов и какие районы Херсона очень опасны.

Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий масштабной атаки со стороны России. В результате удара есть погибший и пострадавшие.

Херсон взрыв воздушная тревога атака
Реклама
Реклама
Реклама