Вибухи у Херсоні 8 липня - що відомо

У Херсоні пролунали вибухи вчетверте за день
У вівторок, 8 липня, російські війська обстріляли Херсон. Місце жителі почули потужні вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне Херсон".
Що відомо про вибухи у Херсоні
"У Херсоні четвертий раз за день чутно вибухи", — говориться у повідомленні.
До цього у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Де оголошена повітряна тривога
Зазначимо, що наразі небезпека оголошена в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській областях, а також в Луганській, Донецькій і в тимчасово окупованому Криму.
До цього у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни обстрілювали місто безпілотниками.
Раніше стало відомо, що окупанти FPV-дроном атакувала автозаправну станцію у Марганці Дніпропетровської області.
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