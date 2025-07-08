Вибухи у Херсоні 8 липня - що відомо

Пожежа за обрієм. Фото ілюстративне: кадр з відео

У вівторок, 8 липня, російські війська обстріляли Херсон. Місце жителі почули потужні вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

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Що відомо про вибухи у Херсоні

"У Херсоні четвертий раз за день чутно вибухи", — говориться у повідомленні.

До цього у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Де оголошена повітряна тривога

Зазначимо, що наразі небезпека оголошена в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській областях, а також в Луганській, Донецькій і в тимчасово окупованому Криму.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

До цього у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни обстрілювали місто безпілотниками.

Раніше стало відомо, що окупанти FPV-дроном атакувала автозаправну станцію у Марганці Дніпропетровської області.