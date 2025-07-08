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У Херсоні пролунали вибухи вчетверте за день

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 22:23
Вибухи у Херсоні 8 липня - що відомо
Пожежа за обрієм. Фото ілюстративне: кадр з відео

У вівторок, 8 липня, російські війська обстріляли Херсон. Місце жителі почули потужні вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

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Що відомо про вибухи у Херсоні

"У Херсоні четвертий раз за день чутно вибухи", — говориться у повідомленні.

До цього у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Де оголошена повітряна тривога

Зазначимо, що наразі небезпека оголошена в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській областях, а також в Луганській, Донецькій і в тимчасово окупованому Криму. 

У Херсоні пролунали вибухи вчетверте за день - фото 1
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

До цього у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни обстрілювали місто безпілотниками.

Раніше стало відомо, що окупанти FPV-дроном атакувала автозаправну станцію у Марганці Дніпропетровської області.

Херсон вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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