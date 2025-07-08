Взрывы в Херсоне 8 июля - что известно

В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за день
Во вторник, 8 июля, российские войска обстреляли Херсон. Местные жители услышали мощные взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне Херсон".
Что известно о взрывах в Херсоне
"В Херсоне четвертый раз за день слышны взрывы", — говорится в сообщении.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Где объявлена воздушная тревога
Отметим, что сейчас опасность объявлена в Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской областях, а также в Луганской, Донецкой и во временно оккупированном Крыму.
До этого в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне обстреливали город беспилотниками.
Ранее стало известно, что оккупанты FPV-дроном атаковала автозаправочную станцию в Марганце Днепропетровской области.
Читайте Новини.LIVE!