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В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за день

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 22:23
Взрывы в Херсоне 8 июля - что известно
Пожар за горизонтом. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во вторник, 8 июля, российские войска обстреляли Херсон. Местные жители услышали мощные взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

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Что известно о взрывах в Херсоне

"В Херсоне четвертый раз за день слышны взрывы", — говорится в сообщении.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Где объявлена воздушная тревога

Отметим, что сейчас опасность объявлена в Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской областях, а также в Луганской, Донецкой и во временно оккупированном Крыму.

В Херсоне прогремели взрывы в четвертый раз за день - фото 1
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

До этого в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне обстреливали город беспилотниками.

Ранее стало известно, что оккупанты FPV-дроном атаковала автозаправочную станцию в Марганце Днепропетровской области.

Херсон взрыв обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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