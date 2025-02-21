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У Херсоні пролунали вибухи

21 лютого 2025 19:46
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Херсоні 21 лютого пролунали вибухи
Вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Херсоні у п'ятницю, 21 лютого, пролунали чергові вибухи. Їх наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляє Суспільне.

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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Херсону. Для цього вороги застосовують артилерію, РЗСВ, дрони-камікадзе та інші засоби, які є у їх розпорядженні. 

Повідомляється, що у місті пролунали чергові вибухи. Що стало їхньою причиною та до яких наслідків вони призвели, наразі з'ясовується.

У Херсоні та області оголошено повітряну тривогу. Також сирена лунає ще в двох областях — Харківській і Донецькій. Військові закликають цивільних мешканців залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Також ми писали, що росіяни скинули бомбу на житловий будинок у Херсоні. Внаслідок цього постраждала багатоповерхівка у Дніпровському районі. Крім того, потужні вибухи в Херсоні пролунали раніще.

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