У Херсоні 21 лютого пролунали вибухи

Вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот

У Херсоні у п'ятницю, 21 лютого, пролунали чергові вибухи. Їх наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Херсоні

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Херсону. Для цього вороги застосовують артилерію, РЗСВ, дрони-камікадзе та інші засоби, які є у їх розпорядженні.

Повідомляється, що у місті пролунали чергові вибухи. Що стало їхньою причиною та до яких наслідків вони призвели, наразі з'ясовується.

У Херсоні та області оголошено повітряну тривогу. Також сирена лунає ще в двох областях — Харківській і Донецькій. Військові закликають цивільних мешканців залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Також ми писали, що росіяни скинули бомбу на житловий будинок у Херсоні. Внаслідок цього постраждала багатоповерхівка у Дніпровському районі. Крім того, потужні вибухи в Херсоні пролунали раніще.