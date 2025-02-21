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В Херсоне прогремели взрывы

21 февраля 2025 19:46
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Херсоне 21 февраля прогремели взрывы
Взрыв ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Херсоне в пятницу, 21 февраля, прогремели очередные взрывы. Их последствия выясняются.

Об этом сообщает Суспільне.

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Российские захватчики продолжают наносить удары по Херсону. Для этого враги применяют артиллерию, РЗСВ, дроны-камикадзе, и другие средства, которые есть в их распоряжении.

Сообщается, что в городе прогремели очередные взрывы. Что стало их причиной и к каким последствиям они привели пока выясняется.

В Херсоне и области объявлена воздушная тревога. Также сирена звучит еще в двух областях — Харьковской и Донецкой. Военные призывают гражданских жителей оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

обстріл Херсону
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Также мы писали, что россияне сбросили бомбу на жилой дом в Херсоне. В результате этого пострадала многоэтажка в Днепровском районе. Кроме того, мощные взрывы в Херсоне прогремели еще утром.

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