В Херсоні лунають вибухи.

У Херсоні пролунали вибухи
В Херсоні пролунали вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуются.
Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.
Вибухи в Херсоні
Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Херсону. Для цього вони використовують керовані авіаційні бомби, артилерійські снаряди, ракети та дрони-камікадзе.
Наразі повітряна тривога оголошена у чотирьох областях. військові закликають цивільних перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі. Також у Херсонській області облраді заявили, що російські війська мають намір знову захопити Херсон.
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