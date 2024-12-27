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У Херсоні пролунали вибухи

27 грудня 2024 17:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Херсоні лунають вибухи.
Вибух на аеродромі. Ілюстративне фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Херсоні пролунали вибухи. Їх причини і наслідки наразі з'ясовуются. 

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.

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Вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Вибухи в Херсоні

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Херсону. Для цього вони використовують керовані авіаційні бомби, артилерійські снаряди, ракети та дрони-камікадзе.

Наразі повітряна тривога оголошена у чотирьох областях. військові закликають цивільних перебувати в укриттях.

мапа тривог
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі. Також у Херсонській області облраді заявили, що російські війська мають намір знову захопити Херсон.

Херсон вибух обстріли окупанти війна в Україні

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