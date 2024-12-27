В Херсоне раздаются взрывы.

Взрыв на аэродроме. Иллюстративное фото: скриншот

В Херсоне раздались взрывы. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщили в местных Telegram каналах.

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Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Взрывы в Херсоне

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Херсону. Для этого они используют управляемые авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, ракеты и дроны-камикадзе.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в четырех областях. Военные призывают гражданских находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в Херсонской области раздались взрывы, есть пострадавшие. Также в Херсонской области облсовет заявили, что российские войска намерены снова захватить Херсон.