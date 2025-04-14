У Херсоні чути потужні вибухи - деталі

Дим внаслідок атаки. Фото: ДСНС

У понеділок ввечері, 14 квітня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. В ОВА повідомляли про атаку ворожих дронів.

Про це інформують кореспонденти "Суспільного".

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Вибухи у Херсоні 14 квітня — що відомо

У понеділок ввечері, 14 квітня, пролунали потужні вибухи у Херсоні. Згодом у Херсонській обласній військовій адміністрації заявили про атаку російських безпілотників.

За даними ОВА, російські загарбники атакували цивільний автомобіль у Херсоні, внаслідок чого постраждала жінка.

"Російські військові атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також контузія та гостра реакція на стрес. Нині потерпіла — у лікарні під наглядом медиків", — йдеться у повідомленні ОВА.

Скриншот повідомлення Херсонської ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські війська вдарили по Херсону з артилерії, внаслідок чого загинула жінка.

Також у неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло понад 30 мирних жителів.