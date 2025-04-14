В Херсоне слышны мощные взрывы - детали

Дым в результате атаки. Фото: ГСЧС

В понедельник вечером, 14 апреля, в Херсоне прогремели мощные взрывы. В ОВА сообщали об атаке вражеских дронов.

Об этом информируют корреспонденты "Суспільного".

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Взрывы в Херсоне 14 апреля — что известно

В понедельник вечером, 14 апреля, прогремели мощные взрывы в Херсоне. Позже в Херсонской областной военной администрации заявили об атаке российских беспилотников.

По данным ОВА, российские захватчики атаковали гражданский автомобиль в Херсоне, в результате чего пострадала женщина.

"Российские военные атаковали с БпЛА гражданское авто в Херсоне. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 56-летняя женщина. У нее — взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, а также контузия и острая реакция на стресс. Сейчас пострадавшая — в больнице под наблюдением медиков", — говорится в сообщении ОВА.

Скриншот сообщения Херсонской ОВА/Telegram

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские войска ударили по Херсону из артиллерии, в результате чего погибла женщина.

Также в воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли более 30 мирных жителей.