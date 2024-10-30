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У Херсоні лунають вибухи

30 жовтня 2024 15:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Обстріл Херсона 30 жовтня — у місті лунають вибухи
Дим над містом. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Херсон перебуває під постійним обстрілом з боку російських загарбників. Наразі у місті лунають нові вибухи. Їх наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у середу, 30 жовтня.

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Вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Вибухи в Херсоні

Росіяни не припиняють завдавати ударів по Херсону. Для цього вони використовують артилерію, ракетні установки, керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе. Наразі у місті лунають нові вибухи.

При цьому повітряна тривога лунає лише у двох областях — Харківській та Сумській. Військові радять цивільним лишатися у безпечних місцях до кінця тривоги.

тривога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадуємо, що російські війська атакували Київ "Шахедами" у ніч проти 30 жовтня. Уламки одного з ударних безпілотників впали на будинок у Солом'янському районі, що спричинило пожежу. 

Також ми писали, що у Сумах лунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу ворожих БпЛА.

Херсон вибух війна в Україні окупанти обстріли

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16:09 До Європи і назад — у карпатському лісі затримали одесита

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