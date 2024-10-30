Обстрел Херсона 30 октября - в городе раздаются взрывы

Дым над городом. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Херсон находится под постоянным обстрелом со стороны российских захватчиков. В городе раздаются новые взрывы. Их последствия выясняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в среду, 30 октября.

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Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Взрывы в Херсоне

Россияне не прекращают наносить удары по Херсону. Для этого они используют артиллерию, ракетные установки, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе. В городе раздаются новые взрывы.

При этом воздушная тревога звучит только в двух областях — Харьковской и Сумской. Военные советуют гражданским оставаться в безопасных местах до конца тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что российские войска атаковали Киев "Шахедами" в ночь на 30 октября. Обломки одного из ударных беспилотников упали на дом в Соломенском районе, что повлекло за собой пожар.

Также мы писали, что в Сумах раздавались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о группе враждебных БпЛА.