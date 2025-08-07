Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Херсоні чоловік наїхав на міну на велосипеді

У Херсоні чоловік наїхав на міну на велосипеді

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 07:55
У Херсоні велосипедист підірвався на міні Лєпєсток
Рятувальники та медики транспортують людину. Фото ілюстративне: МВС України

У Херсоні цивільний чоловік випадково наїхав на російську протипіхотну міну. Внаслідок цього він отримав важкі травми. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА

Реклама
Читайте також:

Чоловік наїхав на російську міну

Вночі 6 серпня у Херсоні внаслідок вибуху російської протипіхотної міни поранення отримав місцевий мешканець. 47-річний чоловік наїхав велосипедом на міну типу "Лєпєсток", залишену окупантами.

Внаслідок вибуху чоловік зазнав тяжких травм — у нього діагностували вибухову травму, контузію, перелом кістки та забої обличчя.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська регулярно тероризують мирне населення та атакують регіон. Кілька днів тому окупанти били артилерією по Херсону та вбили матір трьох дітей

російські війська Херсон міна поранення травма
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації