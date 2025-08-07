У Херсоні велосипедист підірвався на міні Лєпєсток

Рятувальники та медики транспортують людину. Фото ілюстративне: МВС України

У Херсоні цивільний чоловік випадково наїхав на російську протипіхотну міну. Внаслідок цього він отримав важкі травми.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Чоловік наїхав на російську міну

Вночі 6 серпня у Херсоні внаслідок вибуху російської протипіхотної міни поранення отримав місцевий мешканець. 47-річний чоловік наїхав велосипедом на міну типу "Лєпєсток", залишену окупантами.

Внаслідок вибуху чоловік зазнав тяжких травм — у нього діагностували вибухову травму, контузію, перелом кістки та забої обличчя.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська регулярно тероризують мирне населення та атакують регіон. Кілька днів тому окупанти били артилерією по Херсону та вбили матір трьох дітей.