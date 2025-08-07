Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Херсоне мужчина наехал на мину на велосипеде

В Херсоне мужчина наехал на мину на велосипеде

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 07:55
В Херсоне велосипедист подорвался на мине Лепесток
Спасатели и медики транспортируют человека. Фото иллюстративное: МВД Украины

В Херсоне гражданский мужчина случайно наехал на российскую противопехотную мину. В результате этого он получил тяжелые травмы.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Реклама
Читайте также:

Мужчина наехал на российскую мину

Ночью, 6 августа, в Херсоне в результате взрыва российской противопехотной мины ранения получил местный житель. 47-летний мужчина наехал на велосипеде на мину типа "Лепесток", оставленную оккупантами.

В результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы — у него диагностировали взрывную травму, контузию, перелом кости и ушибы лица.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Напомним, российские войска регулярно терроризируют мирное население и атакуют регион. Несколько дней назад оккупанты били артиллерией по Херсону и убили мать троих детей.

российские войска Херсон мина ранение травма
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации