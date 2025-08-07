В Херсоне велосипедист подорвался на мине Лепесток

Спасатели и медики транспортируют человека. Фото иллюстративное: МВД Украины

В Херсоне гражданский мужчина случайно наехал на российскую противопехотную мину. В результате этого он получил тяжелые травмы.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Мужчина наехал на российскую мину

Ночью, 6 августа, в Херсоне в результате взрыва российской противопехотной мины ранения получил местный житель. 47-летний мужчина наехал на велосипеде на мину типа "Лепесток", оставленную оккупантами.

В результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы — у него диагностировали взрывную травму, контузию, перелом кости и ушибы лица.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Напомним, российские войска регулярно терроризируют мирное население и атакуют регион. Несколько дней назад оккупанты били артиллерией по Херсону и убили мать троих детей.