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Головна Новини дня У Харкові провели в останню путь загиблих рятувальників ДСНС

У Харкові провели в останню путь загиблих рятувальників ДСНС

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Дата публікації: 17 червня 2026 19:35
У Харкові прощаються з рятувальниками ДСНС, які загинули під час атаки РФ
Рятувальники ДСНС. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відбулася церемонія прощання з рятувальниками та працівником Департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Вони загинули внаслідок російського удару в ніч проти 15 червня.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Харків попрощався з героями, які загинули під час російського удару

Внаслідок повторної російської атаки по Харкову загинули четверо рятувальників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

У Харкові провели в останню путь загиблих рятувальників ДСНС - фото 1
Віддача шани загиблим. Фото: Новини.LIVE
У Харкові провели в останню путь загиблих рятувальників ДСНС - фото 2
Люди прощаються з героями. Фото: Новини.LIVE

Віддати шану загиблим прийшли їхні рідні, друзі, побратими, керівництво ДСНС, а також представники міської та обласної влади. Серед присутніх був і міський голова Ігор Терехов.

"Вони приїхали допомогти людям, загасити пожежу, врятувати життя. Але російський агресор завдав повторного удару, і наших хлопців уже немає. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Вони — справжні герої. А герої не вмирають", — сказав Терехов.

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Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
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Прощання з загиблими рятувальниками. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в місті оголошено День жалоби.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 15 червня внаслідок російського удару в Харкові загинули п’ятеро рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ще п’ятеро вогнеборців отримали поранення. Рятувальники прибули на місце для ліквідації наслідків обстрілу, однак після цього російські війська завдали повторного удару по тій самій локації.

Новини.LIVE інформували, що протягом 15 та 16 червня російські війська обстріляли Харків та ще 11 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали 23 людини, серед них четверо дітей. Під ударами опинилися, зокрема, Харків, Балаклія, Добренька, Одноробівка, Шевченкове та інші населені пункти регіону.

Харків війна в Україні ДСНС
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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