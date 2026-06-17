В Харькове прощаются со спасателями ГСЧС, погибшими во время нападения РФ

Спасатели ГСЧС. Фото: Новини.LIVE

В Харькове состоялась церемония прощания со спасателями и сотрудником Департамента чрезвычайных ситуаций городского совета. Они погибли в результате российского удара в ночь на 15 июня.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Харьков простился с героями, погибшими во время российского удара

В результате повторной российской атаки на Харьков погибли четверо спасателей 6-й государственной пожарно-спасательной части и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексей Дорожкин.

Отдание почестей погибшим. Фото: Новини.LIVE

Люди прощаются с героями. Фото: Новини.LIVE

Отдать дань уважения погибшим пришли их родные, друзья, сослуживцы, руководство ГСЧС, а также представители городских и областных властей. Среди присутствующих был и городской голова Игорь Терехов.

"Они приехали, чтобы помочь людям, потушить пожар, спасти жизни. Но российский агрессор нанёс повторный удар, и наших ребят уже нет. Они навсегда останутся в наших сердцах. Они — настоящие герои. А герои не умирают", — сказал Терехов.

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Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Прощание с погибшими спасателями. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в городе объявлен День траура.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 июня в результате российского удара в Харькове погибли пять спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще пятеро пожарных получили ранения. Спасатели прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, однако после этого российские войска нанесли повторный удар по той же локации.

Новини.LIVE сообщали, что в течение 15 и 16 июня российские войска обстреляли Харьков и еще 11 населенных пунктов области. В результате атак пострадали 23 человека, среди них четверо детей. Под ударами оказались, в частности, Харьков, Балаклея, Добренька, Одноробовка, Шевченково и другие населенные пункты региона.