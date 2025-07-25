Обстріл Харкова 25 липня - що відомо

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

У п'ятницю, 25 липня, російські війська обстріляли Харків. Окупанти завдали удару за допомогою дрону "Черніка".

Про це повідомляють Новини.LIVE Харків.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харкова 25 липня

Мер міста Ігор Терехов прокоментував обстріл.

Пост Терехова. Фото: скриншот

"Прильот БпЛА "Черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", — написав він.

За його словами, приліт стався у дорогу, поряд — житлові будинки та медичний заклад.

Деталі наразі уточнюються.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. На момент вибуху у Харкові була об'явлена повітряна тривога.

Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня загарбники атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Новини.LIVE побували на місці події та підготували фоторепортаж.

Відомо, що окупанти влучили в будівлю медичного закладу в Індустріальному районі.