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Головна Новини дня У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 19:50
Обстріл Харкова 25 липня - що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

У п'ятницю, 25 липня, російські війська обстріляли Харків. Окупанти завдали удару за допомогою дрону "Черніка". 

Про це повідомляють Новини.LIVE Харків.

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Обстріл Харкова 25 липня

Мер міста Ігор Терехов прокоментував обстріл.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

"Прильот БпЛА "Черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі.  Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", — написав він.

За його словами, приліт стався у дорогу, поряд — житлові будинки та медичний заклад.

Деталі наразі уточнюються.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. На момент вибуху у Харкові була об'явлена повітряна тривога.

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо - фото 2
Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня загарбники атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Новини.LIVE побували на місці події та підготували фоторепортаж.

Відомо, що окупанти влучили в будівлю медичного закладу в Індустріальному районі. 

Харків вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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