Обстріл Харкова 25 липня - що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
У п'ятницю, 25 липня, російські війська обстріляли Харків. Окупанти завдали удару за допомогою дрону "Черніка".
Про це повідомляють Новини.LIVE Харків.
Обстріл Харкова 25 липня
Мер міста Ігор Терехов прокоментував обстріл.
"Прильот БпЛА "Черніка" по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо", — написав він.
За його словами, приліт стався у дорогу, поряд — житлові будинки та медичний заклад.
Деталі наразі уточнюються.
Де оголосили тривогу
Станом на 19:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. На момент вибуху у Харкові була об'явлена повітряна тривога.
Нагадаємо, 25 липня загарбники атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Новини.LIVE побували на місці події та підготували фоторепортаж.
Відомо, що окупанти влучили в будівлю медичного закладу в Індустріальному районі.
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