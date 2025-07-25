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В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 19:50
Обстрел Харькова 25 июля - что известно
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

В пятницу, 25 июля, российские войска обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли удар с помощью дрона "Черника".

Об этом сообщают Новини.LIVE Харьков.

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Мэр города Игорь Терехов прокомментировал обстрел.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

"Прилет БпЛА "Черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка. Последствия уточняем", — написал он.

По его словам, прилет произошел в дорогу, рядом — жилые дома и медицинское учреждение.

Детали пока уточняются.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. На момент взрыва в Харькове была объявлена воздушная тревога.

В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно - фото 2
Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 25 июля захватчики атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Новини.LIVE побывали на месте происшествия и подготовили фоторепортаж.

Известно, что оккупанты попали в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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