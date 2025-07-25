Обстрел Харькова 25 июля - что известно

В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно
В пятницу, 25 июля, российские войска обстреляли Харьков. Оккупанты нанесли удар с помощью дрона "Черника".
Об этом сообщают Новини.LIVE Харьков.
Обстрел Харькова 25 июля
Мэр города Игорь Терехов прокомментировал обстрел.
"Прилет БпЛА "Черника" по центральной части Харькова в Киевском районе. Вокруг жилая застройка. Последствия уточняем", — написал он.
По его словам, прилет произошел в дорогу, рядом — жилые дома и медицинское учреждение.
Детали пока уточняются.
Где объявили тревогу
По состоянию на 19:55 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. На момент взрыва в Харькове была объявлена воздушная тревога.
Напомним, 25 июля захватчики атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Новини.LIVE побывали на месте происшествия и подготовили фоторепортаж.
Известно, что оккупанты попали в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе.
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